No dia 22 de Outubro, à tarde, foi convocada a 3.ª Reunião do Conselho da Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa. Sendo uma entidade membro do Conselho, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau continuou a disponibilizar um forte apoio ao evento, que contou com a presença do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian e dos Embaixadores de diplomatas dos Países de Língua Portuguesa em Pequim. O Dr. Ding, por sua vez, proferiu um discurso no evento em representação do Secretariado Permanente do Fórum de Macau.

A Reunião fez um balanço dos trabalhos concretizados por diversos grupos de trabalho desde a realização da última reunião do Conselho da Cimeira, e uma abordagem nas principais áreas de cooperação para a próxima fase de trabalho. O Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, sublinhou no seu discurso que, neste momento, todos os países estão postos em confronto com uma série de desafios árduos, a saber, o combate epidémico, a retoma da economia e a garantia do bem-estar do povo. As actividades económicas e comerciais realizadas em Macau, tal como a 3.ª Reunião do Conselho da Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa, constituem acções pragmáticas que visam superar os actuais momentos mais difíceis e promover conjuntamente a recuperação e o desenvolvimento socio-económico. Manifestou a esperança de que todas as partes envidassem esforços por participar de forma activa no desenvolvimento dos trabalhos inerentes aos grupos de trabalho e do Conselho da Cimeira, em prol da concretização dos objectivos de cooperação das áreas delineadas, impulsionando ainda mais a cooperação entre a Província de Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa e, elevando-a para um novo patamar.

O Conselho da Cimeira foi criada por iniciativa conjunta dos participantes aquando da 4.ª edição da Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa, realizada em Outubro de 2014. Na primeira Reunião do Conselho foram estabelecidos 5 grupos de trabalho para a promoção de cooperação em 5 áreas, nomeadamente o investimento e o comércio, a educação, a agricultura, o turismo, a pesca no alto mar, respectivamente. Subsequentemente, em 2017, decorrente da 2.ª Reunião do Conselho da Cimeira, foi criado mais um grupo de trabalho, na área de cooperação das infraestruturas. As entidades membros do Conselho têm aproveitado, ao longo dos anos, o papel de Macau enquanto Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, tendo desenvolvido um trabalho intenso naquele sentido com resultado frutuoso. Por sua vez, os Governos, particularmente as Embaixadas dos Países de Língua Portuguesa em Pequim, têm correspondido às expectativas, com um forte apoio na promoção da cooperação trilateral de forma pragmática e efectiva, alcançando bons resultados, com impacto positivo.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

