Os primeiros 52 pacientes foram transferidos, na quarta-feira, para o Hospital Geral da Lunda Sul e a Maternidade Provincial, unidades financiadas pela China e inauguradas no último sábado.

Segundo a agência noticiosa estatal angolana Angop, 41 dos doentes estavam internados no antigo hospital e 11 na antiga maternidade, ambas infra-estruturas antiquadas e com condições sanitárias pouco satisfatórias.

As duas novas unidades, com uma área total de 45 mil metros quadrados e 150 camas cada, foram financiadas por uma linha de crédito da China e representaram um investimento de US$68 milhões.

Ambas as infra-estruturas incluem serviços de telemedicina e blocos operatórios com capacidade para realizar três cirurgias em simultâneo, referiu a agência noticiosa.

As obras de construção do Hospital Geral da Lunda Sul e da Maternidade Provincial foram entregues à empresa estatal chinesa China Tiesiju Civil Engineering Group Co, avançou a Angop em 2012.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

