A Universidade de Coimbra (UC) anunciou, na terça-feira, ter assinado um protocolo de cooperação com a Câmara de Comércio Portugal-China Pequenas e Médias Empresas (CCPC-PME).

Num comunicado, o Vice-Reitor para as Relações Externas e Alumni da UC, João Nuno Calvão da Silva, disse que o acordo visa promover a cooperação em domínios como a medicina tradicional chinesa.

O protocolo, que prevê a organização de iniciativas conjuntas em diversas áreas, poderá aprofundar a ligação da universidade portuguesa com o tecido empresarial e reforçar as relações com a China, acrescentou o responsável.

João Nuno Calvão da Silva assinou o protocolo em nome da UC, enquanto a CCPC-PME esteve representada pelo Presidente Chow Y Ping, também Presidente da Liga dos Chineses em Portugal.

A CCPC-PME, com sede em Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, foi criada em Maio passado para apoiar as PMEs portuguesas interessadas em expandir para o mercado chinês.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/universidade-de-coimbra-assina-acordo-com-camara-portugal-china-pme/