No dia 23 de Outubro, o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Paulo Espírito Santo e os Delegados dos Países de Língua Portuguesa participaram na 10.ª Cimeira para o Desenvolvimento Comercial e Industrial da Província de Jiangsu, Macau e os Países de Língua Portuguesa e Apresentação Temática sobre a Cidade de Zhenjiang, realizada em Macau, a qual contou ainda com a presença do Vice-Governador da Província de Jiangsu, Dr. Hui Jianlin, o Director-Geral Adjunto do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Dr. Yao Jian, o Secretário para a Economia e Finanças, Dr. Lei Wai Nong e os Embaixadores e Diplomatas dos Países de Língua Portuguesa acreditados em Pequim.

No discurso proferido na cerimónia de abertura, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, assinalou que o pleno desempenho do papel de Macau enquanto plataforma e o reforço do intercâmbio e cooperação entre as províncias e municípios dos Países Participantes do Fórum de Macau, tratam-se de conteúdos relevantes no contexto da promoção da cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa do Fórum de Macau, tendo manifestado ainda o seu desejo de que as partes participantes possam bem aproveitar a ocasião para realizar um profícuo intercâmbio, explorando conjuntamente as oportunidades de cooperação entre Zhenjiang, Macau e os Países de Língua Portuguesa, incentivando ainda a prosperidade e o desenvolvimento comum económico e social das três partes.

Tal como sempre, o Secretariado Permanente tem-se empenhado em continuar a desenvolver esforços que visam promover as províncias do Interior da China e os Países de Língua Portuguesa, tirando pleno partido da função de Macau enquanto plataforma, através do reforço do conhecimento e da articulação entre as partes bem como a exploração de oportunidades conjuntas de cooperação. Neste contexto, manifestou que o Secretariado Permanente continua empenhado em dar continuidade à estreita cooperação com as províncias do Interior da China, incluindo a Província de Jiangsu, criando melhores condições, e envidando ainda maiores esforços na promoção da cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa, elevando-a para um novo patamar.

Durante a Cimeira de Jiangsu, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau e o Departamento de Educação da Província de Jiangsu assinaram o “Memorando sobre o Programa de Bolsas de Estudo da Província de Jiangsu para Estudantes dos Países de Língua Portuguesa”.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/secretariado-permanente-participou-na-10-a-cimeira-para-o-desenvolvimento-comercial-e-industrial-da-provincia-de-jiangsu-macau-e-os-paises-de-lingua-portuguesa-e-apresentacao-tematica-sobre-a-cidade/