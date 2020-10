O arquitecto português João Palla Martins lançou, no sábado, o livro “Retratos Luso-Asiáticos de Macau”, com cerca de 70 fotografias de luso-descendentes e macaenses, avançou o jornal Ponto Final.

Segundo o diário local de língua portuguesa, as fotografias presentes no livro já estiveram em exposição na Universidade de Aveiro, no centro de Portugal, e também na Universidade de Macau.

O livro inclui ainda um texto trilingue – em português, chinês e inglês – de Sheyla Zandonai, investigadora brasileira radicada em Macau, refere a notícia.

João Palla Martins começou em 2017 a fotografar luso-descendentes na Birmânia, tendo reunido cerca de 500 retratos em Goa, no leste da Índia, no Sri Lanka, na Indonésia, em Hong Kong e na Tailândia.

O próximo livro de retratos a sair deste projecto deverá ser lançado em 2021, incluindo luso-descendentes de Malaca, no sudoeste da Malásia, ou da Birmânia, disse o arquitecto.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/livro-retrata-luso-descendentes-de-macau/