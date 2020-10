Tendo em vista aprofundar as vantagens de Macau como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa, desempenhar o seu papel como ponte de ligação, bem como reforçar a cooperação académica sino-lusófona e apoiar a construção da Base de Formação de Quadros Bilingues em Chinês e Português, o Instituto Politécnico de Macau (IPM) reuniu-se virtualmente com a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), no dia 27 de Outubro. Assinaram um protocolo de cooperação, em representação das respectivas instituições, o Presidente do IPM, Im Sio Kei e a Reitora da Uni-CV, Judite Medina do Nascimento. As duas partes esperam, através deste protocolo, desenvolver cooperações nas áreas da formação de quadros inovadores, do aprofundamento do intercâmbio académico, assim como da elevação do nível de investigação científica. Pretendem ainda implementar a partilha de vantagens e de recursos, possibilitando, desta forma, a formação conjunta de mais quadros altamente qualificados para a iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” e para a construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.

A cerimónia de assinatura online do protocolo de cooperação entre o IPM e a Uni-CV foi realizada no dia 27 de Outubro, às 19:00/10:00 (hora de Cabo Verde). Na cerimónia, o Presidente do IPM, Im Sio Kei, afirmou que, em colaboração activa com a construção da Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa, o IPM tem dado a mesma importância ao ensino e à investigação. Com o grande apoio do País e do governo da RAEM, foram criados o “Centro de Investigação de Engenharia em Tecnologia Aplicada à Tradução Automática e Inteligência Artificial, Ministério da Educação” e o “Centro Internacional Português de Formação”, bem como foram abertos cursos de Mestrado e de Doutoramento. Além disso, o IPM também investigou e desenvolveu um sistema mais preciso de tradução automática das redes neurais chinês-português. Tendo sido utilizado em Macau e nos Países de Língua Portuguesa abrangidos pela iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, o sistema foi unanimemente elogiado. Em Outubro do ano passado, a Ministra da Educação e Ministra da Família e Inclusão Social de Cabo Verde, Maritza Rosabal Peña, realizou uma visita ao IPM, reconhecendo amplamente os esforços envidados pelo Instituto na cooperação educativa entre a China e os países lusófonos.

Por seu lado, a Reitora da Uni-CV, Judite Medina do Nascimento, elogiou os resultados da investigação científica alcançados pelo IPM. Segundo a Reitora, depois de ter colaborado e assinado protocolo de cooperação com 175 instituições de ensino superior de todo o mundo, a Uni-CV estabeleceu uma rica rede de cooperação académica e de investigação científica. A Reitora disse esperar, através da assinatura deste protocolo com o IPM, o reforço do intercâmbio académico, tanto entre professores, como entre estudantes das duas instituições, a promoção de projectos conjuntos de investigação científica e a organização conjunta de fóruns académicos de alto nível, bem como o desenvolvimento de intercâmbio e de cooperação no âmbito de cursos de Licenciatura e de Mestrado/Doutoramento. Ainda de acordo com Judite Medina do Nascimento, o IPM é um importante parceiro de cooperação da Uni-CV e a assinatura deste protocolo servirá como um novo ponto de partida para uma cooperação profunda e frutífera entre as duas instituições.

A cerimónia de assinatura de protocolo contou com a participação, por parte da Uni-CV, do Pró-Reitor, Mário Lima, da Pró-Reitora, Maria de Lourdes Gonçalves, e do Assessor para Relações Internacionais, Cooperação e Mobilidade, Bruniguel Andrade; por parte do IPM, contou com a participação da Vice-Presidente, Lei Ngan Lin, do Coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa, Zhang Yunfeng, do professor do mesmo centro, Joaquim Ramos de Carvalho, e da Substituta do Chefe de Divisão de Admissão, Matrícula e Inscrição, Evelina Maria de Souza.

(Instituto Politécnico de Macau)

Gabinete de Comunicação Social:

https://news.gov.mo/detail/pt/N20JcWmN79?6