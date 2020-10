De 21 a 23 de Outubro de 2020, o Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, reuniu-se respectivamente com várias delegações chefiadas por diferentes dirigentes, entre os quais o Vice-Presidente do Município de Xuzhou, Dr. Xu Donghai, a Presidente do Sub-Conselho da Província de Hubei do Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China, Dra. Zhang Xiaomei, o Presidente do Sub-Conselho do Município de Zhuhai, Dr. Liang Peizhong, o Vice-Presidente do Sub-Conselho da Província de Hainan, Dr. Chen Hongliang, o Director do Departamento do Comércio da Província de Henan, Dr. Ma Jian e a Subdirectora do Departamento do Comércio da Província de Hunan, Dra. Wang Tingkai.

As partes envolvidas trocaram impressões sobres as questões de interesse com vista a promover a cooperação económica e comercial entre as províncias e municípios do Interior da China, Macau e os Países de Língua Portuguesa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/secretariado-permanente-do-forum-de-macau-encontrou-com-varias-delegacoes/