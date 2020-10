Colecções das designers portuguesas Katty Xiomara, Susana Bettencourt e Alexandra Oliveira vão desfilar em Hong Kong a 11 de Novembro, num evento montado a pensar nos profissionais do sector da moda.

O desfile, num restaurante no centro de Hong Kong, vai contar com “potenciais compradores, lojas online e boutiques”, disse à Lusa o fundador da MOdaNova Global, Manuel Oliveira, que representa as três designers no território chinês e está a organizar o evento.

O objectivo é “abrir mercado para as marcas portuguesas” em Hong Kong, disse à agência noticiosa portuguesa o empresário, que defendeu que “há um nicho na Ásia” para a roupa portuguesa.

A iniciativa deverá repetir-se mais tarde também em Macau e no interior da China, refere a notícia.

O desfile conta com peças das colecções “Be Bold” de Katty Xiomara, “Planet Earth” da Pé de Chumbo, marca de Alexandra Oliveira, e “Super Humano – Hora de mudar” de Susana Bettencourt.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/designers-portuguesas-mostram-coleccoes-em-hong-kong/