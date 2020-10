O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) vai organizar várias actividades na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau para promover o comércio e investimento nos Países de Língua Portuguesa, avançou o Nanfang Daily.

U U Sang, Vogal Executivo do IPIM, disse na semana passada que os eventos serão realizados em Guangzhou, Zhuhai e Zhongshan, em cooperação com o Comité de Guangdong do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT, na sigla inglesa).

Segundo o jornal chinês, o Vice-Presidente do CCPIT Guangdong, Fan Xinlin, liderou uma delegação de mais de 50 empreendedores que participou na 25.ª Feira Internacional de Macau e na Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa (Macau) 2020, eventos organizados pelo IPIM que decorreram em Macau na semana passada.

O responsável lembrou que o CCPIT Guangdong criou em Janeiro o Gabinete de Ligação de Guangdong da Federação Empresarial da China e dos Países de Língua Portuguesa para explorar oportunidades de negócio nos mercados lusófonos, através de Macau.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/ipim-promove-investimento-e-comercio-entre-paises-de-lingua-portuguesa-e-grande-baia/