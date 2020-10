Alexis Tam Chon Weng vai continuar como Chefe da Delegação Económica e Comercial de Macau em Lisboa, Portugal, por mais dois anos, segundo um despacho assinado pelo Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, e publicado na quarta-feira no Boletim Oficial do território.

Alexis Tam vai continuar também a liderar a Delegação Económica e Comercial de Macau junto da União Europeia, em Bruxelas, na Bélgica, e a Delegação Económica e Comercial de Macau junto da Organização Mundial do Comércio.

O responsável estudou Língua e Cultura Portuguesa no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa e Gestão de Recursos Humanos e Gestão Estratégica na Universidade Católica de Lisboa, refere o portal noticioso.

Em Março de 2019, a Universidade de Lisboa distinguiu Alexis Tam, então Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura de Macau, com um doutoramento Honoris Causa pela promoção do ensino e aprendizagem da língua portuguesa, nomeadamente em Macau e na China Interior.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/alexis-tam-continua-a-representar-macau-em-portugal/