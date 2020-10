Uma delegação liderada pelo Director do Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, Fu Ziying, visitou na semana passada o campus da Universidade de São José (USJ), revelou na terça-feira a Macau News Agency (MNA).

Segundo a agência noticiosa local, o responsável prometeu que o Gabinete de Ligação continuará a apoiar a universidade católica no desenvolvimento de um ensino e investigação de alto nível.

A USJ ficaria “encantada” se as autoridades chinesas permitissem à instituição o recrutamento de estudantes da China Interior, disse à MNA Stephen Morgan, Reitor da universidade.

Também na semana passada, decorreu um encontro entre uma delegação da USJ e o Vice-Presidente do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e antigo Chefe do Executivo de Macau, Edmund Ho Hau Wah.

Durante o encontro, Edmund Ho sublinhou a importância da contribuição da USJ enquanto plataforma no reforço do intercâmbio entre Macau e os Países de Língua Portuguesa, refere a notícia.

