A Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique, e a Universidade Mandume ya Ndemufayo, em Lubango, no sudoeste de Angola, recebem hoje dois protótipos de ventiladores desenvolvidos pela Universidade de Macau.

O equipamento será entregue às duas universidades, com as quais a Universidade de Macau tem protocolos de cooperação no âmbito da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, durante uma cerimónia com representantes dos dois países.

A doação será “uma grande mais-valia” para apoiar as autoridades sanitárias moçambicanas e “ajudar a salvar vidas”, disse à Lusa na quarta-feira o Cônsul-Geral de Moçambique em Macau, Rafael Marques.

A Universidade de Macau irá ainda dar formação a engenheiros e médicos para o desenvolvimento de novos equipamentos em Angola e Moçambique, disse à agência noticiosa portuguesa Rui Martins, Vice-Reitor da instituição de ensino.

A formação prevista vai também ajudar os técnicos angolanos a manusear outros ventiladores que Angola está a adquirir à China, sublinhou o Cônsul-Geral de Angola em Macau, Eduardo Galiano.

