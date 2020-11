No sentido de responder às cooperações internacionais e melhorar as formações em língua portuguesa, o Instituto Politécnico de Macau (IPM) nomeou o Prof. Joaquim Ramos de Carvalho para assumir o cargo de Coordenador do Centro Internacional Português de Formação do IPM. Sendo um académico de renome, o Prof. Joaquim Ramos de Carvalho foi Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, entre 2011 e 2018, e tem uma vasta experiência em termos de ensino e investigação, bem como no intercâmbio e cooperação internacional. Por outro lado, o Centro Internacional Português de Formação do IPM tem como objectivo apoiar os trabalhos de Macau como uma Plataforma de Serviços entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Este Centro vai fornecer um leque de oportunidades formativas e de cooperação, de forma a responder às necessidades crescentes de Macau, da União Europeia e da comunidade internacional, no desenvolvimento da Área da Grande Baía e nas suas implicações globais.

O IPM dá as boas-vindas à integração do Prof. Joaquim Ramos de Carvalho. A sua experiência bem reconhecida em liderar a promoção das cooperações na área de Educação, tanto entre a China e a Europa como entre a China e os Países de Língua Portuguesa, vai trazer nova dinâmica para os trabalhos de formação em língua portuguesa e as cooperações do IPM com a União Europeia e com a Grande Baía, contribuindo assim para elevar ainda mais a posição académica do IPM na comunidade internacional.

O Prof. Joaquim Ramos de Carvalho declarou estar muito feliz por trabalhar no IPM, uma instituição reconhecida pelo seu continuado compromisso de alto-nível com o desenvolvimento das relações entre a China e os Países de Língua Portuguesa, esperando contribuir para o desenvolvimento da visão e estratégia do IPM para as futuras cooperações entre a China e a União Europeia e entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Enquanto Vice-Reitor da Universidade de Coimbra entre 2011 e 2018, o Prof. Joaquim Ramos de Carvalho foi responsável pelo desenvolvimento das relações com a China, a Europa e os Países de Língua Portuguesa. Durante o seu mandato a Universidade de Coimbra criou a Academia Sino-Lusófona, o Centro de Estudos Chineses da Academia Chinesa de Ciências Sociais e o Instituto Confúcio especializado em Medicina Tradicional Chinesa. Foi também responsável pelo desenvolvimento de programas especiais para Estudantes Internacionais, em particular dos Países de Língua Portuguesa, levando ao posicionamento da Universidade de Coimbra como a melhor universidade portuguesa quanto à internacionalização da população estudantil, segundo o QS World Rankings (#252 a nível mundial). Foi membro do Conselho Executivo do Coimbra Group, uma associação de universidades históricas europeias com elevado grau de internacionalização, contribuindo para actividades relacionadas com a América Latina, Património e Cooperação para o Desenvolvimento.

(Instituto Politécnico de Macau)

