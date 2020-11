A cerimónia de abertura da 3.ª Exposição Internacional de Importação da China e do Fórum Económico Internacional Hongqiao teve lugar hoje (no dia 4) em Xangai, o Presidente Nacional da China, Dr. Xi Jinping proferiu um discurso principal na cerimónia de abertura através do vídeo.

A 3.ª Exposição Internacional de Importação é um evento organizado pelo Ministério do Comércio e pelo Governo do Município de Xangai, terá lugar no Centro Nacional de Convecções e Exposições de Xanghai, entre os dias 5 e 10 de Novembro de 2020.

O Governo da RAEM participou no evento através da combinação dos dois métodos online e offline. O Secretário para a Economia e Finanças, Dr. Lei Wai Nong, participou na cerimónia de abertura na forma online, em representação do Chefe do Executivo e, o Presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Dr. Lau Wai Meng desempenhou o chefe da delegação empresarial de Macau para participar na cerimónia de abertura em Xangai na forma offline. O IPIM organizou uma delegação empresarial de Macau, composta por mais de 70 elementos para participar na Exposição.

Resumindo as experiências obtidas nas duas últimas edições da Exposição, o IPIM organizou, este ano, uma delegação empresarial para participar na Exposição, envolvidos nos diferentes sectores, tais como comércio, convenções e exposições, comércio electrónico, tecnologias, produtos alimentares, hotelaria e turismo, restauração, indústria manufactureira, serviços profissionais, etc.

O IPIM irá estabelecer dois pavilhões nas “Zona de Exposição de Produtos Alimentares e Agrícolas” e “Zona de Exposição do Comércio de Serviços”, sendo a área dos dois pavilhões semelhante à do ano passado. O pavilhão na “Zona de Exposição de Produtos Alimentares e Agrícolas” dispõe de uma área de 600m2 e, na “Zona de Exposição do Comércio de Serviços” de 60m2. A delegação conta, no total, com 42 empresas representadas envolvidas em produtos alimentares e bebidas fabricados em Macau, na distribuição de produtos alimentares e bebidas dos países de língua portuguesa, na contabilidade e nos serviços de tradução.

O pavilhão na “Zona de Exposição de Produtos Alimentares e Agrícolas”, onde estarão instalados equipamentos multimédia para demonstrar os trabalhos desenvolvidos por Macau, nomeadamente a sua participação na iniciativa “Faixa e Rota” e na construção da “Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau”, bem como, para fornecer informações sobre as vantagens de Macau enquanto plataforma de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa, apresentando o ambiente de negócios de Macau, o desenvolvimento dos comércios de serviços e do sector de convenções e exposições. Haverá ainda degustação de alimentos e bebidas e sessões de bolsas de contacto.

