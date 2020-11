A fabricante chinesa de telemóveis Realme está a contratar pessoal em São Paulo, no sudeste do Brasil, para iniciar as operações de venda no país sul-americano na primeira metade de 2021.

Segundo o Valor Económico, a Realme tem vagas abertas para gerentes de canais de vendas, de comércio electrónico e de redes sociais, para promover a venda dos seus telemóveis no mercado local.

A Realme, sediada em Shenzhen, no sul da China, submeteu recentemente aparelhos para homologação junto do regulador brasileiro, a Agência Nacional de Telecomunicações, referiu no sábado o diário brasileiro.

A Realme foi criada em Maio de 2018, inicialmente como uma subsidiária da fabricante chinesa de telemóveis Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd.

A Oppo anunciou em Agosto uma parceria que irá disponibilizar os telemóveis da empresa chinesa aos clientes da operadora de telecomunicações Claro Brasil.

