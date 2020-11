Entre Julho e Setembro, as exportações chinesas para Cabo Verde subiram quase dois terços (65,4 por cento) em comparação com igual trimestre do ano passado, atingindo 1,59 mil milhões de escudos.

Segundo dados divulgados na segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, a China reforçou a sua posição como importante parceiro comercial do país africano, apesar das importações totais cabo-verdianas no terceiro trimestre terem caído 8,9 por cento face ao mesmo período de 2019.

A China foi o segundo maior fornecedor de Cabo Verde, representando 8,9 por cento das importações do país africano, mais 4 pontos percentuais do que em igual trimestre do ano passado.

Portugal continuou a ocupar o primeiro lugar na lista dos fornecedores de Cabo Verde, com uma fatia de 53,8 por cento, mais 8,4 pontos percentuais do que no terceiro trimestre de 2019.

Reactores e caldeiras foram os produtos mais importados por Cabo Verde (11,3 por cento do total), seguidos por combustíveis (9,8 por cento).

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/exportacoes-chinesas-para-cabo-verde-disparam-no-terceiro-trimestre/