A cerimónia de abertura da “Exibição dos Projectos de Investigação Científica Encerrados e Relatório Académico do ano 2019”, organizada pelo Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia (doravante denomiado FDCT), terá lugar no dia 11 de Novembro de 2020 pelas 15h00 em N1-G014 da Universidade de Macau, em que serão exibidos 103 projectos de investigação científica encerrados do ano 2019. O Prof. Rui Paulo da Silva Martins, Director do Laboratório de Referência do Estado em Circuitos Integrados em Muito Larga Escala Analógicos e Mistos da Universidade de Macau e o Prof. Yang Zifeng do Laboratório de Referência do Estado para Investigação de Qualidade em Medicina Chinesa da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau serão convidados para conceder palestras sobre “De CMOS de última geração habilitando Internet de tudo (IoE) e outros sistemas emergentes com transceptores sem fio de eficiência de ponta, CIs de conversão de dados e energia por meio de Lab-on-Chip com microfluidos digitais até Lab-on-CMOS” e “O caminho para a tradução médica de Banlangen com vistas ao tratamento da influença e outros vírus respiratórios”, respectivamente. A cerimónia de abertura será realizada online/offline simultaneamente, e a transmissão ao vivo online pode ser acessa na página do FDCT em Facebook. Após as palestras, será realizado ao mesmo tempo um relatório académico em quatro sessões sobre quatro temas, em que um total de 17 responsáveis de projectos apresentarão seus resultados de investigação.

Sessão 1: Medicina Tradicional Chinesa

“Uma plataforma de rastreio luminescente para identificar moduladores de enzimas de reparação de ADN a partir de produtos naturais”, investigação conduzida pelo Prof. Leung Chung Hang da Universidade de Macau; “Utilização da metabolómica dos nucleótidos para investigar os impactos das ervas tónicas chinesas nos danos e reparações de ADN”, investigação conduzida pelo Prof. Zhang Wei da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau; “Identificação de lignanamidas a partir de medicina chinesa a regulação selectiva da expressão Bip para a neuroprotecção”, investigação conduzida pelo Prof. Zhu Guoyuan da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau; “Estudo colaborativo sobre pontos-chave relacionados com a segurança no comércio internacional de medicina chinesa”, investigação conduzida pelo Prof. Wang Yitao da Universidade de Macau;

Sessão 2: Ciências da Vida

“Sistema de inteligência artificial (IA) para triagem, diagnóstico e previsão da pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus”, investigação conduzida pelo Prof. Zhang Kang da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau; “Leitores epigenéticos desregulados em glioblastoma multiforme”, investigação conduzida pelo Prof. Li Gang da Universidade de Macau; “Papel e intervenção terapêutica das espécies reactivas de oxigénio e equilíbrio redox na regulação do cancro do pulmão de células não pequenas”, investigação conduzida pela Profa. Leung Lai Han da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau; “O impacto da educação para o autocuidado e do programa de clínica liderada por enfermeiros e acompanhamento por telefone nos doentes com insuficiência cardíaca crónica em Macau: um estudo preliminar”, investigação conduzida pela Dra. Chio Hao I da Associação de Beneficência do Hospital Kiang Wu; “Análise da expressão genética de células estaminais mamárias e células estaminais cancerígenas para o cancro mamário relacionado com Brca1”, investigação conduzida pelo Prof. Deng Chuxia da Universidade de Macau;

Sessão 3: Informática e Tecnologia da Informação

“Concepção de reguladores de baixas quedas controladas digitalmente”, investigação conduzida pelo Prof. Lu Yan da Universidade de Macau; “Terminal de pagamento de segurança do gerador de códigos QR”, investigação conduzida pelo Dr. Sio Caleo Teaki da Uepay Macau Sociedade Anónima; “Um novo esquema de modulação dupla assimétrica de largura de pulso para conversores DC/DC de ponte completa”, investigação conduzida pelo Prof. Li Xiaodong da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau; “Tecnologia e aplicações da convergência sem fios de fibra óptica para 5G”, investigação conduzida pelo Dr. Chang Kam Meng da Companhia de Telecomunicações de MTEL, Limitada.

Sessão 4: Natureza, Engenharia e Materiais

“Modelação do comportamento de corte da interface solo-estrutura baseada na abordagem micromecânica”, investigação conduzida pelo Prof. Zhou Wanhuan da Universidade de Macau; “Forma, estrutura interna, circulação atmosférica e campo gravitacional de Júpiter e Saturno”, investigação conduzida pelo Prof. Zhang Keke da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau; “Questões de dimensão em sistemas dinâmicos”, investigação conduzida pelo Prof. Ma Cha da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau; “Uma nova metodologia de recuperação de formas 3D não rígidas baseada em Fisher vector e SVM linear para a inovação de concepção”, investigação conduzida pelo Prof. Yang Zhixin da Universidade de Macau;

A Exibição dos Projectos de Investigação Científica Encerrados será patente, ao mesmo tempo, em N1 da Universidade de Macau e na praça da Biblioteca da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau de 11 a 18 de novembro. A fim de promover o desenvolvimento e investigação da ciência e tecnologia em Macau, os interessados são bem-vindos para comparecerem às actividades de relatório e exibição. O relatório será conduzido em mandarim e inglês, não se disponibilizando a tradução entre chinês e inglês. Para mais informações, favor contactar com o Sr. Choi dos Serviços de Apoio Financeiro do FDCT por telefone n.º 685998129 ou 28788777.

(Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia)

Gabinete de Comunicação Social:

https://news.gov.mo/detail/pt/N20KCJvRa3?7