O programa da 8.ª Expo Internacional de Turismo (Indústria) de Macau inclui uma Sessão de Apresentação dos Produtos Turísticos de Países de Língua Portuguesa, a decorrer hoje, avançou a Direcção dos Serviços de Turismo (DST). A expo prolonga-se até domingo.

Num comunicado divulgado na quarta-feira, a DST refere ainda que o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau montou no evento um “Pavilhão dos Produtos com Características dos Países de Língua Portuguesa” para divulgar o ambiente de negócios de Macau, com uma área reservada a empresas locais ligadas à revenda de produtos lusófonos.

Na semana passada, a Directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes, sublinhou que Macau “prossegue activamente empenhada” na construção de uma plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

De acordo com a agência noticiosa portuguesa Lusa, o pavilhão terá uma área de 90 metros quadrados. A exposição irá, no total, ocupar 22 mil metros quadrados.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/macau-promove-destinos-turisticos-lusofonos/