O Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, inaugurou na terça-feira o Palácio da Juventude e Desporto, localizado num edifício reabilitado pelo empreiteiro chinês Top International Engineering Corporation, avançou a STP-Press.

A agência noticiosa estatal são-tomense refere que o investimento de cerca de US$357,000 no edifício situado na capital, São Tomé, foi partilhado pelo Ministério da Juventude e Desporto e pelo Comité Olímpico Nacional.

O edifício vai acolher as sedes do Instituto Nacional da Juventude, da Direcção-Geral dos Desportos e do Comité Olímpico.

O Director-Geral do Desporto, Marçal Lima, sublinhou que a Direcção-Geral vai pela primeira vez contar com uma sede própria, 43 anos após ter sido criada.

O Presidente do Comité Olímpico, João Costa Alegre, defendeu que o edifício permitirá uma maior partilha de responsabilidade entre instituições, dirigentes e agentes desportivos, para relançar o desporto em São Tomé e Príncipe.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

