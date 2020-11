Empresas dedicadas à distribuição de produtos alimentares e bebidas dos Países de Língua Portuguesa fazem parte da delegação de Macau que está a participar na 3.ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, na sigla inglesa), que arrancou em Xangai na quarta-feira.

Num comunicado divulgado na quinta-feira, o Governo de Macau refere que o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) montou um pavilhão na Zona de Exposição de Produtos Alimentares e Agrícolas da CIIE, com uma área de 600 metros quadrados.

O pavilhão irá fornecer informações sobre as vantagens de Macau enquanto plataforma de cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa, oferecendo ainda degustação de alimentos e bebidas.

Além disso, o IPIM organizou uma delegação empresarial de Macau, composta por mais de 70 elementos, para participar na CIIE, vindos de sectores como o comércio e produtos alimentares.

Em Março, o IPIM tinha convidado empresas de distribuição de produtos alimentares lusófonos e prestadores de serviços profissionais no âmbito da cooperação com os Países de Língua Portuguesa a inscreverem-se para participar na edição deste ano da CIIE.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/macau-promove-bebidas-e-produtos-alimentares-lusofonos-na-exposicao-internacional-de-importacao-da-china/