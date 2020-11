Há exactos 60 anos, mais precisamente em 1960, iniciou-se o primeiro curso conferente de grau em língua portuguesa em instituições de ensino superior chinesas. Para fazer um balanço do desenvolvimento do ensino de português na China, bem como promover a construção da Base de Formação de Quadros Bilingues em Chinês e Português, fazer valer as vantagens de Macau como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa e apoiar o aperfeiçoamento do ensino e investigação do Português na China, o Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa (CPCLP) do Instituto Politécnico de Macau (IPM) organizará, entre os dias 23 de Novembro e 3 de Dezembro, o Congresso Virtual “Português na China: 6 décadas no Ensino Superior”, para o qual se convidam os estudiosos chineses e lusófonos, professores de português de instituições de ensino superior, tradutores chinês-português e todos os demais interessados.

O 60º Aniversário da criação do curso em língua portuguesa na China constitui um evento de grande relevância na história do desenvolvimento dos estudos académicos. Nesses 60 anos, o curso de português em instituições de ensino superior chinesas tem vindo a registar um grande dinamismo, com resultados notáveis em diversos aspectos, desde o número de instituições com abertura de cursos e a dimensão da criação de escolas, até à composição de corpos docentes, a formação de quadros qualificados e a publicação de materiais didácticos. Esta importante marca de 6 décadas constitui também um novo ponto de partida. As necessidades geradas pela construção das iniciativas “Uma Faixa, Uma Rota” e da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau oferecem aos académicos uma nova oportunidade para repensarem os objectivos de formação dos quadros qualificados em língua portuguesa e os rumos do desenvolvimento do curso de português.

O Congresso contará com a presença de especialistas e estudiosos provenientes das mais diversas instituições de ensino superior nacionais e internacionais de renome como a Universidade de Pequim, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, a Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, a Universidade de Comunicação da China, a Universidade de Estudos Estrangeiros de Guangdong, a Universidade de Coimbra, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade de Massachusetts Dartmouth. Haverá também comunicações de tradutores de célebres obras literárias e autores de manuais didácticos de ampla utilização. Os convidados reunir-se-ão virtualmente para discutir os resultados frutíferos obtidos ao longo dos 60 anos do ensino de português, proporcionando uma perspectiva para as futuras oportunidades do desenvolvimento desta língua.

Dentre os temas relativos à presença do Português na China, serão discutidos a elaboração e utilização dos materiais didácticos de português, a tradução literária chinês-português/português-chinês, e o intercâmbio entre estudantes na China e em países de língua portuguesa. O Congresso será composto por quatro painéis virtuais, nomeadamente “Intercâmbios universitários: China-Países de Língua Portuguesa”; “A voz do tradutor: diálogos português-chinês”; “A voz dos autores: Materiais didáticos de português na China” e “Português na Universidade Chinesa: Rumos e desafios”. Cada painel contará com uma apresentação dos oradores convidados que será seguida de discussão, oferecendo aos participantes uma plataforma online de intercâmbio com os convidados.

As inscrições para o Congresso Virtual “Português na China: 6 décadas no Ensino Superior” estarão abertas a partir de hoje até ao dia 17 de Novembro. Há um número limitado de vagas, pelo que se aconselha aos interessados realizarem rapidamente as suas inscrições. Os estudiosos, professores e tradutores de diversos sectores relacionados, bem como os demais interessados, podem aceder ao código QR que permitirá a inscrição online. Para mais informações, é favor contactar o CPCLP do IPM, pelo telefone 83998692.

(Instituto Politécnico de Macau)

Gabinete de Comunicação Social:

https://news.gov.mo/detail/pt/N20KIxIlNe?14