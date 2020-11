A mineradora brasileira Vale SA anunciou na segunda-feira um acordo com a Beijing Iron Ore Trading Center Corp (COREX) para o lançamento de uma plataforma de venda de minério de ferro na aplicação chinesa para telemóveis WeChat, no início de 2021.

Num comunicado, a Vale defende que a plataforma, actualmente a ser desenvolvida, irá permitir aos clientes chineses completar transacções em yuan de forma mais fácil e rápida.

Wang Yingsheng, Secretário-Geral da Associação de Ferro e Aço da China, assistiu à assinatura do memorando de entendimento, que teve lugar durante a 3.ª Exposição Internacional de Importação da China, que termina hoje em Xangai, no leste do país.

Segundo o comunicado, o responsável disse que a plataforma vai criar valor acrescentado para a indústria chinesa do aço ao assegurar um fornecimento contínuo de produtos de minério de ferro de qualidade.

A COREX, que opera uma plataforma de venda de minério de ferro na China, é uma ‘joint-venture’ criada em 2014 por vários gigantes chineses do aço e quatro mineradoras estrangeiras, incluindo a Vale.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/brasileira-vale-lanca-plataforma-para-wechat-de-venda-de-minerio-de-ferro-na-china/