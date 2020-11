Várias empresas de Macau estão a atingir resultados positivos na promoção de vinhos portugueses durante a 3.ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, na sigla chinesa), que termina hoje em Xangai, avançou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

Segundo um comunicado divulgado no sábado, o Administrador da Projoint International Ltd, de apelido Si, disse que a estreia da empresa na CIIE estava a ser um sucesso, tendo recebido encomendas para 12 caixas de vinho só no primeiro dia do evento.

De acordo com o comunicado, a Directora da Quinta da Marmeleira – Sociedade Agrícola, Importação e Exportação Lda, de apelido Lao, disse que, nos dois primeiros dias da CIIE, as encomendas e reservas de artigos do produtor português de vinho, detido por um empresário de Macau, aumentaram 15 por cento em relação à edição de 2019.

O IPIM montou um pavilhão na Zona de Exposição de Produtos Alimentares e Agrícolas da CIIE e organizou uma delegação com mais de 40 empresas de Macau – nomeadamente envolvidas na distribuição de produtos alimentares e bebidas dos Países de Língua Portuguesa e em serviços de tradução – para participar no evento.

