A gigante chinesa das telecomunicações Huawei Technologies Co. Ltd assinou na segunda-feira um acordo de cooperação com o Governo de Moçambique na área das tecnologias de informação e comunicação.

Segundo a Rádio Moçambique, o Ministro dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdulai, disse durante a cerimónia de assinatura que o acordo vai promover o desenvolvimento do sector no país.

O acordo foi assinado na capital moçambicana, Maputo, após a cerimónia de graduação de 50 estudantes que participaram na edição deste ano do programa de formação “Sementes para o Futuro”, oferecido pela Huawei através da Internet.

De acordo com a rádio estatal moçambicana, os 10 alunos que mais se destacaram no programa poderão viajar em 2021 para frequentar na China outras acções de formação ligadas às tecnologias de informação e comunicação.

O jornal moçambicano O País avançou em Setembro que os participantes no programa tiveram a oportunidade de estudar tecnologias de ponta, como a quinta geração de telecomunicações (5G), o padrão de redes de comunicação móveis LTE, computação em nuvem, inteligência artificial e a Internet das Coisas.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/huawei-apoia-desenvolvimento-tecnologico-de-mocambique/