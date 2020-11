No dia 11 de Novembro, o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, teve um encontro com a delegação do Município de Qingdao, chefiada pelo Membro Permanente do Comité Municipal de Qingdao do PCC e Vice-Presidente do Município, Dr. Xue Qingguo. Durante o encontro, o Vice-Presidente do Município, Dr. Xue Qingguo, referiu que, desde o estabelecimento da parceria económica entre o Município de Qingdao e o Fórum de Macau em 2017, Qingdao tem consolidado o intercâmbio e cooperação económica e comercial com os Países de Língua Portuguesa e Macau. E o Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, apresentou o Fórum de Macau, a estrutura e a situação de trabalhos do Secretariado Permanente, entre outros.

As duas partes trocaram opiniões nas várias áreas, nomeadamente, a criação do contacto mais estreito, o aproveitamento das vantagens de Macau enquanto plataforma, e a melhor promoção da cooperação nos domínios de economia, comércio, medicina tradicional e educação, entre o Município de Qingdao e os Países de Língua Portuguesa, e também chegaram ao consenso provisório no âmbito do desenvolvimento do intercâmbio estreito, depois da estabilidade da pandemia de COVID-19.

