Wang Jiang, Presidente do Banco da China, garantiu que o banco estatal chinês irá ajudar Macau a reforçar as suas vantagens como Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Num comunicado, o Governo de Macau disse que o responsável falava na terça-feira, durante uma reunião com o Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng, na qual discutiram a importância da diversificação económica da região.

O governante prometeu empenhar-se no desenvolvimento de um sector financeiro avançado em Macau, incluindo um mercado de títulos, que garanta o desenvolvimento sustentável a longo prazo de Macau.

O Governo continuará a usar as vantagens da cidade para servir as necessidades da China nas relações comerciais e económicas com os Países de Língua Portuguesa, disse Ho Iat Seng.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/banco-da-china-pronto-para-apoiar-papel-de-plataforma-de-macau/