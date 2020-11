Uma dezena de alunos do Curso de Tradução e Interpretação Chinês-Inglês da Escola Superior de Línguas e Tradução (ESLT) do Instituto Politécnico de Macau participaram nos trabalhos de tradução e nas negociações comerciais da 25.ª Feira Internacional de Macau. Os alunos aaproveitaram esta oportunidade para aplicarem o que aprenderam na prática, acumularem experiências profissionais e conhecerem profundamente sobre as vantagens de Macau como plataforma de serviços para a cooperação comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, explorando igualmente oportunidades futuras.

Para além de apoiar os trabalhos de tradução e as negociações comerciais, a ESLT incentivou ainda os alunos a visitarem os outros stands, fóruns e actividades especiais em diferentes locais das esposições, nomeadamente sobre os serviços financeiros modernos, os projectos de ciência e tecnologia inovadoras, o esquema do desenvolvimento das indústrias culturais e criativas, e as ligações entre Macau e as cidades da Grande Baía bem como as suas oportunidades volvidas ao longo do desenvolvimento. Os três dias de actividades não só aprofundaram os conhecimentos dos jovens estudantes sobre a situação geral do desenvolvimento de Macau e da Grande Baía, como também alargaram os seus horizontes internacionais, dando-lhes uma lição diferente.

(Instituto Politécnico de Macau)

Gabinete de Comunicação Social:

