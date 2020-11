A Universidade de Coimbra (UC) anunciou na quarta-feira que a Academia Sino-Lusófona está a co-organizar o VIII Congresso Intercontinental de Direito Civil, um evento de dois dias que termina hoje.

Num comunicado, a UC refere que o congresso conta com cerca de 1.500 participantes, incluindo académicos e magistrados de Macau, e aborda os desafios do direito no período pós-pandemia da Covid-19.

O Reitor da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, Gabriel Tong Io Cheng, participou ontem na mesa “Portugal/Brasil/China – Uma Visão Comparada do Direito Privado”.

O segundo dia do congresso começou com uma palestra de Manuel Trigo, Director do Centro de Estudos Jurídicos da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, sobre indemnização em casos de perda do sinal.

O evento é organizado pela Academia Sino-Lusófona, pelo Instituto Jurídico da Comunicação da Faculdade de Direito da UC e pela Academia Brasileira de Direito Civil.

