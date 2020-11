A subsidiária brasileira do grupo chinês Amerisolar vai arrancar no primeiro trimestre de 2021 com a produção de painéis fotovoltaicos numa nova fábrica no sudeste do Brasil, revelou o jornal Estado de Minas.

Segundo o periódico brasileiro, a unidade que está a ser construída na cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, deverá gerar 100 empregos directos e até 2.200 indirectos.

A fábrica terá capacidade para fabricar 30 mil painéis por mês, com metade da produção destinada à exportação para países da América Latina, como o México, Argentina, Peru, Chile e Colômbia.

O Director Executivo da Amerisolar Brasil, Gustavo Henrique de Almeida, é citado pelo jornal a dizer que a localização da fábrica, no entreposto aduaneiro de Confins, junto do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, “será um grande diferencial competitivo”.

O aeroporto lançou recentemente, em parceria com a Bringer Air Cargo, um voo semanal de mercadorias que liga Belo Horizonte a vários destinos, incluindo China e Taiwan, através de Miami, nos Estados Unidos.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/empresa-chinesa-abre-fabrica-de-paineis-solares-no-brasil/