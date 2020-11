A 12.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), cujas actividades finais, nomeadamente, as Exposições “1 + 3”, serão realizadas entre os dias 19 de Novembro e 6 de Dezembro, tendo lugar no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, disponibilizando uma oportunidade para que o público possa conhecer e experimentar a diversificação da cultura da China e dos Países de Língua Portuguesa.

Trata-se a primeira actividade de exposições no Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, as Exposições “1 + 3” incluem uma Exposição sobre as realizações do Fórum de Macau, três exposições das obras dos artistas. A Exposição sobre as realizações do Fórum de Macau apresenta a história e resultados obtidos do Fórum de Macau e mostra também os costumes e produtos culturais dos Países de Língua Portuguesa, e foram convidados 3 artistas, nomeadamente, Raquel Gralheiro de Portugal, Alexandre Marreiros de Macau e Bernardino Soares de Timor-Leste, para as exposições das obras dos artistas. As obras da Raquel Gralheiro e do Alexandre Marreiros apresentam dinâmica dramática de arte através das pinturas, e as fotografias do Bernardino Soares mostram os costumes culturais de Timor-Leste

Nas exposições, serão disponibilizadas sessões de interacção como visita guiada, “Intercâmbio com artista” e também “Encontro com os Delegados dos Países de Língua Portuguesa”, a fim de prestar apoio ao público no melhoramento do conhecimento sobre a cultura e a arte de Macau e dos Países de Língua Portuguesa.

Para prevenir eficazmente a epidemia, as exposições serão realizadas no Complexo conforme as orientações de prevenção epidémica publicadas pelo Serviços de Saúde. Os visitantes deverão usar máscara durante toda a visita, e na entrada, submeter-se à medição de temperatura e exibir ao pessoal destacado no local o código de saúde, bem como limpar as mãos com o gel desinfetante. O Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa estará aberto ao público, da Terça-feira ao Domingo, das 11H00 às 19H00, encerrando à Segunda-feira (sendo a última entrada às 18H30), e a entrada é gratuita. Para mais informações, poderão visitar a página temática da 12.ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa: semanacultural.forumchinaplp.org.mo ou contactar 8791 3390 ou 8791 3316. Se quiserem marcar a visita guiada, também poderão contactar pelos citados números de telefone.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/12-a-semana-cultural-da-china-e-dos-paises-de-lingua-portuguesaapresentar-a-cultura-e-conotacao-artistica-da-china-e-dos-paises-de-lingua-portuguesa-na-actividade-final-da-parte-offline-exposicoes/