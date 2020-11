Os jogadores brasileiros Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi vão participar, entre 25 e 29 de Novembro, no Torneio Internacional de Ténis de Mesa WTT Macau 2020, cujo vencedor terá um prémio de 460 mil reais (US$84.300), avançou a Agência Brasil.

Segundo a agência noticiosa estatal brasileira, Hugo Calderano (6.º no ranking mundial) e Gustavo Tsuboi (44.º) são os dois melhores atletas do Brasil no ranking da Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF, na sigla inglesa).

Macau recebe o último de uma série de torneios internacionais de ténis de mesa organizada pela ITTF na China, que incluiu as Taças do Mundo feminina e masculina, que terminaram ontem em Weihai, na província de Shandong.

Num comunicado, o Instituto do Desporto de Macau sublinhou que o torneio local vai contar com 32 dos melhores jogadores de ténis de mesa do mundo nas categorias de singulares masculinos e femininos.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/brasileiros-disputam-torneio-de-tenis-de-mesa-em-macau/