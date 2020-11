Em 2019 existiam em actividade 2.454 organismos nas indústrias culturais de Macau, as quais abrangiam quatro áreas: “Design criativo”; “Exposições e espectáculos culturais”; “Colecção de obras artísticas” e “Mídia digital”, ou seja, mais 209, face ao ano 2018. O pessoal ao serviço era composto por 13.659 indivíduos, isto é, +6,8%, em termos anuais e as despesas com pessoal alcançaram 2,18 mil milhões de Patacas, ou seja, +10,2%. As receitas dos serviços das indústrias culturais cifraram-se em 7,85 mil milhões de Patacas, mais 8,7%, em termos anuais e o valor acrescentado bruto (VAB), que reflecte o seu contributo económico, fixou-se em 2,98 mil milhões de Patacas, mais 13,9%, representando 0,7% do VAB de todos os ramos de actividade económica de Macau em 2019. A formação bruta de capital fixo das indústrias culturais atingiu 610 milhões de Patacas, subindo 115,1%, em termos anuais, devido a alguns organismos terem adquirido equipamentos novos e terem efectuado melhoramentos em instalações durante o ano de referência, informam os Serviços de Estatística e Censos.

Na área “Design criativo” havia 1.397 organismos em actividade, mais 133, em relação a 2018. O pessoal ao serviço era composto por 4.593 indivíduos, isto é, +16,5%, em termos anuais e as despesas com pessoal equivaleram a 610 milhões de Patacas, ou seja, +14,0%. No ano em causa as receitas dos serviços e o VAB cifraram-se em 2,47 mil milhões de Patacas e 880 milhões de Patacas, respectivamente, aumentando 15,5% e 17,6%, respectivamente, em termos anuais. Nesta área as receitas dos serviços do ramo da publicidade (900 milhões de Patacas) foram as mais elevadas, subindo 6,5%, em termos anuais e as receitas dos serviços quer do ramo da organização de convenções e exposições (580 milhões de Patacas), quer do ramo do design de arquitectura (560 milhões de Patacas) aumentaram 22,8% e 24,3%, respectivamente.

Na área “Exposições e espectáculos culturais” existiam 281 organismos em actividade, mais 26, relativamente a 2018. O pessoal ao serviço era composto por 3.043 indivíduos, isto é, +13,0%, em termos anuais e as despesas com pessoal alcançaram 410 milhões de Patacas, ou seja, +16,8%. Durante o ano em análise as receitas dos serviços cifraram-se em 1,44 mil milhões de Patacas (+1,7%, em termos anuais), 46,0% das quais resultaram da venda de bilhetes. O VAB da área “Exposições e espectáculos culturais” (250 milhões de Patacas) registou um decréscimo homólogo de 37,9%. Salienta-se que se encontravam em actividade 193 organismos que se dedicaram à produção de artes performativas (+21, em termos anuais), que tinham 2.291 pessoas ao serviço (+15,4%). No ano de referência as receitas de serviços cifraram-se em 1,22 mil milhões de Patacas (+2,2%, em termos anuais), as quais representaram 84,6% do total das receitas dos serviços desta área. O VAB fixou-se em 160 milhões de Patacas, baixando 41,0%, em termos anuais, uma vez que durante o ano em análise os organismos de grande envergadura efectuaram mais despesas de exploração, tais como, despesas em publicidade e marketing, em produção de espectáculos e exposições, etc.

Na área “Colecção de obras artísticas” existiam 138 organismos em actividade, mais 17, em relação a 2018. O pessoal ao serviço era composto por 532 indivíduos, mais 5,3%, em termos anuais e as despesas com pessoal corresponderam a 37,50 milhões de Patacas, subindo ligeiramente 0,1%. No ano de referência as receitas dos serviços (110 milhões de Patacas) e o VAB (36,80 milhões de Patacas) aumentaram 9,7% e 51,8%, respectivamente, em termos anuais. A formação bruta de capital fixo situou-se em 6,60 milhões de Patacas, mais 102,8%, em termos anuais. Destaca-se que se encontravam em actividade 23 organismos que se dedicaram à criação, venda e leilão de obras de arte, mais 4, face a 2018 e o pessoal ao serviço era composto por 94 indivíduos. No ano em causa as receitas dos serviços (17,20 milhões de Patacas) diminuíram 25,5%, em termos anuais. O VAB (7,00 milhões de Patacas) e a formação bruta de capital fixo (2,30 milhões de Patacas) aumentaram 53,9% e 1.955,4%, respectivamente, em termos anuais. Realça-se ainda que estavam em actividade 115 organismos que se dedicaram aos serviços de fotografia (+13, em termos anuais) e o pessoal ao serviço era composto por 438 indivíduos (+3,5%). Durante o ano em análise as receitas dos serviços (97,10 milhões de Patacas) e o VAB (29,80 milhões de Patacas) ascenderam 19,7% e 51,4%, respectivamente, em termos anuais. A formação bruta de capital fixo correspondeu a 4,30 milhões de Patacas, mais 37,6%, em termos anuais.

Na área “Mídia digital” havia 638 organismos em actividade, mais 33, face a 2018. O pessoal ao serviço era composto por 5.491 indivíduos, menos 2,8%, em termos anuais, porém, as despesas com pessoal (1,13 mil milhões de Patacas) aumentaram 6,5%. No ano de referência as receitas dos serviços (3,82 mil milhões de Patacas) e o VAB (1,81 mil milhões de Patacas) cresceram 7,3% e 25,8%, respectivamente, em termos anuais. A formação bruta de capital fixo cifrou-se em 150 milhões de Patacas, mais 13,1%, em termos anuais. Refira-se que se encontravam em actividade 386 organismos que se dedicaram ao ramo da informação, mais 30, em termos anuais e que o pessoal ao serviço era composto por 2.298 indivíduos, menos 1,8%. Durante o ano em análise as receitas (2,23 mil milhões de Patacas) aumentaram 7,3%, em termos anuais e o VAB (960 milhões de Patacas) subiu 45,5%.

As Estatísticas das Indústrias Culturais são realizadas pelo “Grupo de Estatística e Indicadores da Avaliação das Indústrias”, subordinado ao Conselho para as Indústrias Culturais da RAEM, com base no quadro destas estatísticas definido nos termos do disposto no “Quadro da Política do Desenvolvimento das Indústrias Culturais” da RAEM. A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) efectuou em 2019 diversos inquéritos específicos sobre as quatro áreas – “Design criativo”, “Exposições e espectáculos culturais”, “Colecção de obras artísticas” e “Mídia digital”, integrou os dados obtidos dos inquéritos da DSEC aos ramos de actividade económica conexos e realizou o cálculo, a fim de reflectir a contribuição das indústrias culturais para a economia do Território.

(Direcção dos Serviços de Estatística e Censos)

Gabinete de Comunicação Social:

https://news.gov.mo/detail/pt/N20KP5yAc5?1