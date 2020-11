O grupo português IGHS – Global Healthcare Services tem planos para abrir uma segunda clínica médica da cadeia Globallmed em Macau na primeira metade de 2021, avançou a Macau News Agency.

O Director do Globallmed Medical Centre, José Quinteiro, disse à agência noticiosa de Macau que o grupo pretende completar todos os procedimentos junto das autoridades locais até ao final do ano. O projecto é desenvolvido em parceria com o promotor imobiliário Trust Construction.

A clínica ficará situada num novo empreendimento imobiliário da Trust Construction, na península de Macau. A Globallmed está também a desenvolver soluções tecnológicas para oferecer serviços médicos ao domicílio, nomeadamente a idosos, disse o responsável.

A clínica terá cerca de 15 trabalhadores, com conhecimentos de mandarim, cantonês e inglês, e irá oferecer serviços de cirurgia não-invasiva, medicina dentária, ginecologia, pediatria, cardiologia, urologia, fisioterapia, endocrinologia e otorrinolaringologia.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

