A Direcção da Escola Superior de Línguas e Tradução do IPM e a Coordenação do Doutoramento em Português do IPM estão a organizar o evento científico “Encontro com as Ciências Humanas – Conferência Internacional” que decorrerá no dia 25 de Novembro próximo, a partir das 16h30 (hora local), aberto a todos os interessados.

Destinado, primordialmente, a: i) Aprofundar a preparação científica dos estudantes do Doutoramento em Português do Instituto Politécnico de Macau (IPM), em diferentes áreas do saber; ii) Viabilizar a discussão de ideias com representantes reputados nas diferentes áreas científicas; iii) Dar aos estudantes e professores do Doutoramento em Português a possibilidade de criarem e/ou reforçarem “redes de conhecimento”de interesse para a sua investigação e iv) Contribuir para a internacionalização do IPM e a criação de laços empáticos com académicos de outras instituições do Ensino Superior, o evento conta com a participação de académicos consagrados e amplamente reconhecidos, como é o caso de Maria de Lurdes Correia Fernandes, Professora catedrática e vice-reitora da Universidade do Porto, especialista em Cultura e Literatura, Carlos Ceia, Professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, coordenador da Formação inicial de professores da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e coordenador do “Doutoramento em Didáctica das Línguas” dessa mesma Universidade (em colaboração com a Universidade Aberta de Portugal), Paulo Osório, Professor associado com agregação em Linguística Portuguesa, na Universidade da Beira Interior – UBI (Portugal) e especialista da A3Es, Maria José Grosso e Vera Borges, da Universidade de Lisboa e da Universidade de Macau, a primeira, e da Universidade de São José, a segunda, com um extenso currículo por todos conhecido em Macau e na China Interior. Ainda como conferencista especialmente convidado, aparece também Changsen Li (James Li), Professor coordenador do IPM, onde tem assumido diferentes responsabilidades científico-académicas e que possui uma rica e longa carreira de investigação e publicações.

O evento será, ainda, enriquecido com a apresentação pública (a cargo da Professora Han Lili) da obra intitulada “Aspectos Teórico-Práticos de Tradução Português/ Chinês”, da autoria dos Professores Changsen Li (James Li) e Choi Wai Hao, editada pelo IPM.

Face à situação pandémica em que vivemos, o evento será realizado via Zoom e requer inscrição obrigatória (embora gratuita) pelo link disponível em http://ipm.mo/pphr, onde também pode ser visualizado todo o Programa científico desta Conferência Internacional.

