O sistema bancário de Macau tinha 1,5 por cento dos seus activos no exterior colocados nos Países de Língua Portuguesa no final de Setembro, mais duas décimas percentuais do que em Junho.

Segundo a Autoridade Monetária de Macau, a maioria destes activos situava-se em Portugal, que detinha 1,0 por cento do total.

Os dados divulgados na segunda-feira revelam que, no que toca aos passivos detidos pelo sector bancário da região no exterior, os Países de Língua Portuguesa detinham 0,8 por cento do total, o dobro do registado em Junho.

O sistema bancário de Macau terminou Setembro com activos internacionais no valor de 1,9 biliões de patacas (US$237,6 mil milhões), mais 1,2 por cento do que no final de Junho.

Já os passivos detidos no exterior pelo sector bancário da cidade subiram 0,9 por cento, atingindo 1,83 biliões de patacas (US$228,9 mil milhões).

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/sector-bancario-de-macau-aumenta-activos-nos-mercados-lusofonos/