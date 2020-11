Macau vai encorajar os bancos e seguradoras do Interior da China a lançar operações nos Países de Língua de Portuguesa, através do estabelecimento de sedes regionais em Macau, disse o Chefe do Executivo de Macau, Ho Iat Seng.

Durante a apresentação das Linhas de Acção Governativa para 2021 na Assembleia Legislativa, na segunda-feira, o governante prometeu empenhar-se na celebração de acordos em matéria tributária com países lusófonos.

Segundo um comunicado do Gabinete do Chefe do Executivo, Ho Iat Seng garantiu que Macau vai reforçar a formação de quadros qualificados nas línguas chinesa e portuguesa para potenciar o papel da cidade como plataforma económica, comercial e cultural.

Macau vai ajudar as províncias da região do Pan-Delta do Rio das Pérolas a explorar os Países de Língua Portuguesa nas áreas da economia, comércio, turismo, medicina tradicional chinesa e exposições, disse o Chefe do Executivo.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/macau-quer-ajudar-seguradoras-e-bancos-chineses-a-apostar-nos-mercados-lusofonos/