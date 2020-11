Distribuidores de Macau e produtores de vinho portugueses participaram na feira ProWine China, que decorreu durante três dias na cidade de Xangai, no leste do país, na semana passada.

Num comunicado, os organizadores, Messe Düsseldorf, sublinham que a edição deste ano juntou 400 produtores e distribuidores de vinho de 17 países e regiões e atraiu 22.544 visitantes, mais 9,2 por cento do que em 2019.

ViniPortugal, associação que tem a seu cargo a promoção internacional da marca Vinhos de Portugal, disse num comunicado que 14 produtores de várias regiões do país estiveram representados no pavilhão português na ProWine China.

A ViniPortugal lançou ainda um mini-programa na aplicação chinesa para telemóveis WeChat, através do qual distribuidores e profissionais do sector podiam marcar directamente uma reunião com os produtores portugueses.

A ViniPortugal vai continuar a apostar no mercado chinês, “que se tem vindo a revelar disponível para conhecer novos vinhos e produtores de destinos vitivinícolas mundiais em afirmação”, referiu no comunicado o Presidente da associação, Frederico Falcão.

