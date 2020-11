O 11.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, co-organizado pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, terá lugar em Venetian Macau, de 2 a 3 de Dezembro. Contará com a presença online e offine de personalidades da esfera política, empresarial e académica. A edição deste ano terá como tema “Enfrentar os desafios em conjunto e promover o desenvolvimento das infraestruturas a nível global”, tendo como foco as oportunidades existentes e os desafios a enfrentar no que respeita às infraestruturas no contexto internacional.

O 11.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas irá integrar uma série de fóruns paralelos e temáticos, tendo como foco o desenvolvimento das infraestruturas a nível internacional numa era pós-epidémica, a inovação do modelo de investimento e financiamento de projectos de construção a nível internacional, a inovação científica, tecnológica e industrial, a formação de quadros qualificados no âmbito da inovação, a cooperação entre a China e a União Europeia na promoção do desenvolvimento das infraestruturas na África, o papel da indústria da construção civil de Macau na construção da Grande Baía Guangdong-Hong-Kong-Macau, entre outros. No mesmo período, irá decorrer o 6.º Fórum para a Cooperação em Infraestruturas entre a China e a América Latina, organizado pelo Ministério do Comércio do Estado, no sentido de promover, de forma pragmática, a cooperação de benefícios mútuos entre a China e os países da América Latina e Caribe no que respeita ao desenvolvimento de infraestruturas. Serão, ainda, lançados o “Índice do Desenvolvimento de Infraestruturas dos Países Abrangidos pela Iniciativa Faixa e Rota (2020)” e do “Relatório da Análise do Índice do Desenvolvimento de Infraestruturas dos Países Abrangidos pela Iniciativa Faixa e Rota (2020)”, servindo de referência científica para todas as partes participarem no investimento e na construção de infraestruturas em “Faixa e Rota”. Para além disso, durante o Fórum, serão realizadas diversas actividades de comércio como exposições, apresentação de projectos, assinatura de protocolos de projectos, bolsas de contactos, entre outras, construindo, assim, uma plataforma para promover o intercâmbio e a cooperação entre as entidades participantes.

No Fórum, serão incluídos elementos característicos de Macau e as 13 associações dos sectores de construção civil e financeiro e serviços públicos continuarão a ser entidades co-organizadoras da parte de Macau, no sentido de actuarem como agentes impulsionadores para a participação activa dos sectores locais relacionados com infra-estuturas e promoverem a construção da Grande Baía Guangdong-Hong-Kong-Macau e da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. O Fórum contará ainda com a presença de dirigentes governamentais do Interior da China e dos países estrangeiros na China, bem como 400 instituições financeiras internacionais, instituições multilaterais de desenvolvimento, empreiteiros de engenharia, empresas de equipamentos de engenharia e da cadeia industrial, entre outros.

Desde 2012 que o Fórum passou a ser realizado de Pequim para Macau, já se organizou oito edições consecutivas nesse lugar. No Fórum do ano anterior, realizou-se 12 fóruns principais, actividades temáticas e fóruns paralelos, levando à assinatura de 11 protocolos de projectos de cooperação nos sectores de transportes, construção civil, engenharia eléctrica e indústria mineira, entre outros, com resultados frutíferos. Para mais informações sobre a presente edição do Fórum, visite: http://www.iiicf.org/.

