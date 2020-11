O Curso de Formação Online sobre o Uso de Medicina Tradicional no Combate à Pandemia de COVID-19 foi organizado pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau e pelo Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau. A 2.ª Sessão do Curso realizou-se online em 18 de Novembro de 2020, pelas 20H00 (hora de Pequim), com o tema de “Diferenciação de síndrome e tratamento – Princípios básicos do uso da medicina chinesa em resposta à epidemia”, discutindo os assuntos de experiências da aplicação clínica da medicina tradicional chinesa no tratamento de COVID-19, a situação sobre o uso da medicina tradicional chinesa nos trabalhos de prevenção e no tratamento de COVID-19 e da troca de experiências do tratamento clínico de casos graves de Covid-19.

Inscreveram-se, neste curso, cerca de 200 funcionários e técnicos da área de saúde e de medicamento provenientes dos Países de Língua Portuguesa, nomeadamente Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. O presente curso proporciona uma plataforma de aprendizagem, com o objectivo de melhorar o conhecimento sobre o uso da medicina tradicional chinesa, promovendo conjuntamente o combate global à epidemia.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/realizacao-da-2-a-sessao-do-curso-de-formacao-online-sobre-o-uso-de-medicina-tradicional-no-combate-a-pandemia-de-covid-19/