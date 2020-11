O número 63 da Revista de Cultura discute a presença do filósofo Confúcio na cultura portuguesa e o papel protagonizado por Macau na difusão das ideias e ideais orientais, revelou na terça-feira o Instituto Cultural (IC) de Macau.

Num comunicado, o IC refere que, no capítulo dedicado aos Estudos de Macau, vários autores discutem o papel de Portugal e Macau no estabelecimento da Rota Marítima da Seda e as conversações entre as autoridades chinesas e portuguesas sobre o combate ao tráfico do ópio na região.

A mais recente edição da revista abre com um artigo sobre a variedade artística de Macau, a sua internacionalização e tendências de desenvolvimento, seguida de um ensaio centrado na vida e obra de Mio Pang Fei, artista plástico radicado em Macau que faleceu na sexta-feira.

A revista é uma publicação do IC, editada pelo Centro de Estudos de Macau da Universidade de Macau.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/revista-de-macau-fala-sobre-confucio-na-cultura-portuguesa/