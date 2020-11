Peritos do centro científico público brasileiro Instituto Butantan e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estão a fazer uma quarentena de duas semanas na China antes de visitar os laboratórios que estão a desenvolver vacinas experimentais contra o novo tipo de coronavírus responsável pela Covid-19, avançou na quarta-feira a agência noticiosa Reuters.

Na sexta-feira, o Porta-Voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin, tinha dito numa conferência de imprensa que a China estava pronta a facilitar a entrada desta delegação no país.

Entre 30 de Novembro e 11 de Dezembro, os peritos vão avaliar as condições dos laboratórios da Wuxi Biologics e da Sinovac Biotech Ltd., que está a desenvolver a CoronaVac, vacina actualmente a ser testada no Brasil, avançou na semana passada a Agência Brasil.

Segundo a agência noticiosa estatal brasileira, a delegação vai analisar se as empresas cumprem os requisitos necessários para que a Anvisa aprove as vacinas, caso os testes provem a sua segurança e eficácia.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

