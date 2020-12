No terceiro trimestre de 2020 realizaram-se 63 reuniões, conferências e exposições, mais 25, face ao trimestre anterior, registando-se um total de 297.000 participantes e visitantes, ou seja, mais 1.281,1%, dado que se retomaram gradualmente as actividades de convenções e exposições. Contudo, relativamente ao trimestre homólogo de 2019, o número de eventos diminuiu 278 (-81,5%) e o número de participantes e visitantes desceu 49,0%, informam os Serviços de Estatística e Censos.

Durante o trimestre em análise efectuaram-se 53 reuniões e conferências, isto é, menos 267, em termos homólogos e o número de participantes foi de 3.428, tendo descido 93,9%. Salienta-se que foram realizadas 38 reuniões e conferências com duração inferior a 4 horas, nas quais estiveram 2.489 participantes, tendo este número diminuído 71,8%. A duração média das reuniões e conferências foi encurtada de 0,8 dias para 0,7 dias, e a área utilizada total desceu 92,8%, correspondendo a 17.000 m².

Realizaram-se 10 exposições no trimestre de referência, (-7, em termos anuais), todas elas foram organizadas por entidades não governamentais. O número de visitantes fixou-se em 294.000, menos 44,1%. A duração média das exposições foi de 3,6 dias, mais 0,1 dias, em termos anuais e a área utilizada total situou-se em 40.000 m², tendo diminuído 34,7%.

De acordo com as informações das 10 exposições realizadas, as receitas totalizaram 7,64 milhões de Patacas, das quais 84,5% eram provenientes do “aluguer das cabinas das exposições” e as restantes eram dos “subsídios concedidos pelo Governo e por outras instituições”. As despesas destas exposições cifraram-se em 7,99 milhões de Patacas, sendo efectuadas essencialmente em “publicidade, promoção e relações públicas” (34,7% do total) e em “serviços de produção, instalação e decoração” (34,3%). Depois de subtraídas as despesas e os subsídios concedidos pelo Governo e por outras instituições, das receitas destas exposições, registou-se o valor negativo de 1,53 milhões de Patacas.

Nas exposições realizadas no terceiro trimestre participaram 831 expositores, dos quais 94,7% eram provenientes de Macau. Os visitantes profissionais locais totalizaram 9.880. As informações recolhidas junto de 549 expositores entrevistados indicavam que 93,1% das receitas provinham de “vendas de bens” e que as despesas foram efectuadas principalmente em “rendas das cabinas” (67,7% do total), bem como em “instalação e decoração das cabinas” (16,9%). Quanto aos comentários dos expositores entrevistados, as proporções dos expositores satisfeitos com as “competências linguísticas” (86,4%), com o “profissionalismo” (85,7%) e com a “eficiência e atitude” (85,7%) dos trabalhadores nas instalações das exposições cresceram: 2,3; 1,3 e 1,3 pontos percentuais, respectivamente, em termos trimestrais. De entre os comentários dos expositores entrevistados, o grau de satisfação com a “publicidade e promoção” das entidades organizadoras baixou 16,3 pontos percentuais, em termos trimestrais, situando-se em 75,0%.

Nos três primeiros trimestres de 2020 efectuaram-se 215 reuniões, conferências, exposições e eventos de incentivo, isto é, menos 860, em termos anuais e o número de participantes e visitantes foi de 399.000, tendo descido 68,6%. Realizaram-se 198 reuniões e conferências (-829, em termos homólogos), nas quais estiveram 22.000 participantes (-88,7%). Efectuaram-se 15 exposições (-22), as quais tiveram 376.000 visitantes (-64,5%). De acordo com as informações das 15 exposições organizadas por entidades não governamentais nos três primeiros trimestres, as receitas e despesas cifraram-se em 14,23 milhões e 12,97 milhões de Patacas, respectivamente. Depois de subtraídas as despesas e os subsídios concedidos pelo Governo e por outras instituições, das receitas destas exposições, registou-se o valor negativo de 0,82 milhões de Patacas.

(Direcção dos Serviços de Estatística e Censos)

