A Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST, na sigla inglesa) inaugurou, na terça-feira, o primeiro laboratório experimental de astrobiologia e cosmoquímica em toda a China, avançou o jornal Ponto Final.

A tecnologia do laboratório vai analisar os limites da vida na Terra para saber como procurar vestígios de vida noutros planetas, explicou ao jornal local de língua portuguesa o português André Antunes, responsável da Unidade de Astrobiologia da MUST.

“Passamos a ter capacidade de estudar ambientes no nosso planeta que têm condições parecidas com as condições em Marte ou nos oceanos das luas do sistema solar, como Europa, e conseguir recolher informação que vai ser essencial para planificar futuras missões espaciais chinesas”, disse o responsável.

O Laboratório de Referência do Estado para a Ciência Lunar e Planetária da MUST vai estudar ambientes em Cabo Verde e nas salinas de Aveiro, no centro de Portugal, disse André Antunes em Julho à agência noticiosa portuguesa Lusa.

