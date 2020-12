A empresa hoteleira Honest Talents Lda., detida pela promotora imobiliária chinesa de luxo Reformosa, vai operar um hotel da cadeia hoteleira norte-americana Hilton em Cascais, perto da capital portuguesa, Lisboa.

O novo hotel vai chamar-se Legacy Hotel Cascais, Curio Collection by Hilton e resulta de um acordo de franchising com a promotora liderada pela empresária sino-americana Ming Chu Hsu.

O Legacy Hotel Cascais deverá abrir portas no centro histórico de Cascais no Verão de 2023, com 58 quartos direccionados tanto para turistas como para pessoas que viajam a negócios, avançou o grupo Hilton, num comunicado.

A nova unidade hoteleira resulta da renovação do Hotel Cidadela, que foi comprado há uns anos pela Reformosa, refere o Eco.

Segundo o portal noticioso financeiro português, a Reformosa irá manter ainda uma componente residencial de luxo, com 10 moradias com jardim e piscina privativa e 28 apartamentos.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/promotora-imobiliaria-chinesa-investe-em-hotel-em-portugal/