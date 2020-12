Em 3 de Dezembro, realizou-se a Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa do 11º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas, no Centro de Convenções e Exposições da Venetian. A citada sessão foi organizada pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, e apoiada pela Associação dos Construtores Civis Internacionais da China, pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau e pelo Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa em Macau, tendo contado com a participação com o Secretário-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dr. Ding Tian, da Embaixadora de Moçambique em Pequim, Dra. Maria Gustava, pelo Cônsul-Geral de Angola em Macau, Dr. Eduardo Velasco Galiano, do Cônsul-Geral de Moçambique em Macau, Dr. Rafael Custódio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pelos Países de Língua Portuguesa), Dr. Paulo Jorge Espírito Santo, pelo Secretário-Geral Adjunto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (indicado pela RAEM), Dr. Casimiro de Jesus Pinto, pelo Vice-Presidente da China Gezhouba Group International Engineering Co., Ltd., D. Yuan Baoyi, e pelo Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, bem como pelos Delegados dos Países de Língua Portuguesa junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.

No discurso do Secretário-Geral Adjunto, Dr. Ding Tian, referiu-se que, no contexto da propagação global da Covid-19, a realização do Fórum neste ano foi especialmente significativa, proporcionando uma plataforma de intercâmbio a todos os participantes para discutirem, em conjunto, não apenas tendências de mudança e desenvolvimento do mercado internacional das infraestruturas durante o período pandémico, como também soluções para superar as dificuldades através do reforço da cooperação entre indústrias a nível internacional, bem como a promoção conjunta do desenvolvimento sustentável das infraestruturas no mundo no período pós-pandémico, de modo a promover a restauração da economia mundial. O Secretariado Permanente do Fórum de Macau irá continuar a aproveitar a plataforma para promover a cooperação pragmática entre a China e os Países de Língua Portuguesa, contribuindo para o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau. Esperou ainda que todos os participantes possam tomar cabal proveito da oportunidade para explorar, em conjunto, novas oportunidades e ideias de cooperação na área de infraestruturas entre a China e os Países de Língua Portuguesa, gerando mais benefícios para os povos tanto da China como dos Países de Língua Portuguesa.

A Sessão de Apresentação da Promoção de Investimento nos Países de Língua Portuguesa estabeleceu uma plataforma, destinada às empresas e entidades participantes, para a promoção de intercâmbio e cooperação. Na actividade, foi enviado o convite ao Presidente do Fundo de Desenvolvimento China-África e do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, Dr. Song Lei, para apresentar o plano e respectivas estratégicas de investimento do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa. A corrente sessão distribuiu-se em duas partes, nomeadamente a primeira parte com o tema de “Oportunidades de investimento nos Países de Língua Portuguesa e partilha de experiência sobre projectos de investimento no estrangeiro das empresas chinesas”, para explorar mais oportunidades de cooperação, e a segunda parte com o tema de “Oportunidades de investimento nos PLP e o papel de Macau como Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, onde foram convidados os representantes dos Países de Língua Portuguesa para apresentarem os ambientes e oportunidades de investimento nos seus países e os planeamentos nacionais, projectos principais de investimento e cooperação dos Países de Língua Portuguesa, e os resultados obtidos, bem como os exemplares. E o Director do Departamento de Promoção Económica e Comercial com os Mercados Lusófonos do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. António Lei, efectuou uma apresentação sobre as vantagens e papel de Macau enquanto plataforma.

As informações de intervenções na Sessão serão carregadas no Website oficial do Secretariado Permanente do Fórum de Macau (https://www.forumchinaplp.org.mo).

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/realizacao-pelo-secretariado-permanente-do-forum-de-macau-da-sessao-de-apresentacao-da-promocao-de-investimento-nos-paises-de-lingua-portuguesa-no-ambito-do-11o-forum-internacional-sobre-o-investim/