O Fórum de Economia de Turismo Global • Macau 2020 (Global Tourism Economy Forum – GTEF) abriu 9 de Dezembro no MGM Macau. Perante o contexto do novo normal de medidas de prevenção e controlo da pandemia, para quebrar as restrições geográficas e diferentes fusos horários, o GTEF decorreu num formato híbrido online e offline, tirando partido da inovação tecnológica, com transmissão em diferido assegurada em hora europeia e americana, para alargar a cobertura do evento e aumentar o grau de participação do público alvo, alcançando os melhores resultados possíveis. Esta edição do GTEF reúne líderes de entidades públicas e privadas da indústria do turismo, bem como especialistas e académicos de todo o mundo, para debater de forma aprofundada em torno do tema do evento deste ano, “Solidariedade e Inovação: Remodelar o Turismo na Nova Economia Global”. A cerimónia de abertura offline contou com a presença de 160 convidados no recinto principal do GTEF em Macau, mais de 70 convidados numa extensão do evento na província de Hubei, e foi vista online por mais de 300 mil pessoas de 51 países e regiões.

A cerimónia de abertura do GTEF contou com discursos presenciais de boas vindas do Vice-Presidente do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) e Presidente do GTEF, Ho Hau Wah, e da representante do Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U. Proferiram ainda discursos, via online, na cerimónia de abertura do evento, o Vice-Presidente do Comité Nacional da CCPPC, Presidente da Federação para a Indústria e Comércio da China e Presidente Honorário do GTEF, Gao Yunlong; o Secretário-Geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili; o Ministro da Cultura e do Turismo da República Popular da China (RPC) e Presidente Honorário do GTEF, Hu Heping; o Vice-Presidente do Comité Provincial de Gansu da CCPPC, Hao Yuan; o Vice-Governador do Governo Popular da província de Hubei, Zhang Wenbing; o Ministro do Turismo da Arábia Saudita, Ahmed al-Khateeb; e da Presidente e CEO do Conselho Mundial de Viagens e Turismo, e Presidente Honorária do GTEF, Gloria Guevara Manzo. Por outro lado, na cerimónia de abertura do evento, o Secretário para a Economia e Finanças do Governo da RAEM e Presidente Executivo do GTEF, Lei Wai Nong, proferiu uma intervenção sobre o tema, “História de Sucesso de Macau: Parcerias Público-Privadas para Relançar a Economia de Turismo”.

Participaram ainda na cerimónia de abertura da nona edição do fórum como convidados de honra: o Director do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central na RAEM, Fu Ziying; a Comissária Interina do Ministério dos Negócios Estrangeiros da RPC na RAEM, Wang Dong; o Presidente da Associação das Empresas Chinesas de Macau e Presidente do Grupo Nam Kwong, Fu Jianguo; a Directora da Direcção dos Serviços de Turismo do Governo da RAEM e Vice-Presidente do GTEF, Maria Helena de Senna Fernandes; o Presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Lau Wai Meng, representantes dos principais patrocinadores do evento, entre outros. Os convidados que participaram da cerimónia de abertura online incluíram: a Presidente do Conselho para a Promoção do Comércio Internacional da China e Presidente Honorária do GTEF, Gao Yan; o Co-Presidente da Sino-International Entrepreneurs Federation e Presidente Honorário do GTEF, Long Yongtu; o Secretário-Geral da Aliança Internacional de Turismo de Montanha, He Yafei; a Vice-Presidente e Secretária Geral do GTEF, Pansy Ho; o Vice-Presidente da Comissão dos Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu, István Ujhelyi; o Director-Geral do Conselho de Turismo do Butão, Dorji Dhradhul; o Secretário-Geral da Federação Mundial de Cidades Turísticas, Chen Dong; o Secretário-Geral da Aliança Mundial de Turismo, Liu Shijun; o Director Executivo da Comissão Europeia do Turismo e Vice-Presidente Honorário do GTEF, Eduardo Santander; o Director Executivo da Associação de Turismo da Ásia Pacífico, Mario Hardy; o Presidente da Câmara do Turismo da China, Ji Xiaodong; o Presidente Honorário do GTEF, e Vice-Presidente do Centro de Pesquisa de Economia de Turismo Global, Michael Frenzel; a Presidente Executiva da Câmara do Turismo da China e Vice-Presidente do GTEF, Wang Ping; o ex-Presidente e Director Executivo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo e Vice-Presidente do GTEF, Jean-Claude Baumgarten; o Cônsul Geral do Consulado Geral da Itália em Hong Kong, Clemente Contestabile, entre outros.

No seu discurso de boas-vindas, o Vice-Presidente do CCPPC e Presidente do GTEF, Ho Hau Wah, disse que: “Mesmo com os entraves trazidos pela pandemia, acredito que os operadores turísticos de todo o mundo mantêm a mesma determinação para reunir em “nuvem” e contribuir com ideias para a recuperação da economia global de turismo. O GTEF é uma plataforma internacional de intercâmbio e cooperação de alto nível organizada em Macau para promover o desenvolvimento sustentável da economia de turismo global. Neste novo ponto de viragem histórica, vamos aproveitá-la para construir um mundo com espírito de abertura, tolerância, inclusão, equilíbrio e ganhos mútuos, promover uma comunidade de destino partilhado para a humanidade, unindo esforços para criar um futuro melhor!”

A representante do Chefe do Executivo da RAEM, Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, referiu, no seu discurso de boas-vindas: “2020 é um ano invulgar e pleno de desafios. Perante a nova conjuntura e novos desafios, precisamos ainda mais de nos unir para restabelecer a confiança no turismo. Esta edição do fórum reúne líderes políticos e empresariais de países de todo o mundo, para em torno do tema “Solidariedade e Inovação: Remodelar o Turismo na Nova Economia Global”, partilhar opiniões, reunir sabedoria para explorar novas ideias, novos caminhos para a retoma global da indústria turística, criando oportunidades e introduzindo um novo dinamismo para inspirar uma nova vitalidade no desenvolvimento da economia do turismo de Macau.”

No seu discurso, o Secretário-Geral da OMT, Zurab Pololikashvili, sublinhou que: “A Organização Mundial do Turismo orgulha-se de fazer parte do Fórum de Economia de Turismo Global desde o início. Este ano, temos a oportunidade de demonstrar a incrível solidariedade no turismo. É também uma oportunidade para mostrar como a inovação está a impulsionar o recomeço do nosso sector.”

O Secretário para a Economia e Finanças e Presidente Executivo do GTEF, Lei Wai Nong, durante a cerimónia de abertura, referiu na sua apresentação na sessão temática sobre a “História de Sucesso de Macau: Parcerias Público-Privadas para Relançar a Economia de Turismo” que: “Macau vivenciou uma difícil fase de prevenção e controlo da pandemia. O Governo da RAEM avaliou a conjuntura e lançou atempadamente várias medidas de apoio, elaborando planos de dinamização da economia de turismo. Neste processo, lográmos do apoio de todos os sectores, da sociedade e da união de toda a população de Macau ultrapassando, em conjunto, as dificuldades. Embora a economia de Macau continue a enfrentar muitas dificuldades, a tendência de estabilidade e melhoria está a evidenciar-se progressivamente. Prosseguiremos a orientação da acção governativa de “Consolidação das bases e avanço nas adversidades”, para continuar a escrever a história de sucesso de Macau.”

Sob o tema “Solidariedade e Inovação: Remodelar o Turismo na Nova Economia Global”, esta edição do GTEF contou com cerca de 50 representantes governamentais do Interior da China, locais e de vários países e regiões do mundo, a par com líderes empresariais e organizações internacionais de turismo, entre outros, que partilharam sobre como promover o desenvolvimento do turismo e a recuperação da economia de turismo numa visão de longo prazo. Na expectativa de que o evento contribua também para que operadores turísticos de todo o mundo unam esforços e que entidades públicas e privadas colaborarem para mostrar a sua capacidade em ultrapassar as adversidades, o fórum procurou transmitir ao mundo uma mensagem positiva, que permita retomar a confiança em viajar e promover, o mais cedo possível, a recuperação de um bom ambiente de negócios para o turismo global.

Várias sessões com conteúdo inspirador

O programa do fórum concentrado num só dia procurou inovar e inspirar, com uma série de discursos temáticos, sessões especiais, conversas com líderes empresariais, entrevistas, diálogos especiais e apresentações sumárias de projectos de pesquisa. As sessões incluíram uma “Sessão de Cooperação entre a PATA e o GTEF – Melhores Práticas sob o Novo Normal por meio da Análise do Sentimento do Consumidor”. Em outra das sessões, “Especial sobre a Liderança Global: Hospitalidade, Aviação, Tecnologia e o Caminho a Seguir para o Turismo”, diferentes oradores convidados apresentaram as suas ideias sobre os seguintes temas: “Previsões para Tendências Turísticas num Mundo Pós-Pandemia”, “Abrindo Caminho para um Sector mais Resiliente por Meio da Reconstrução da Confiança e Segurança do Consumidor”, “Viagens Aéreas no Novo Normal, Impulsionando a Coordenação Internacional e a Harmonização de Protocolos”, “Aproveitando a Tecnologia Digital para Melhorar a Experiência de Viagem”, “Mais Activo, Mais Positivo: Inovação e Oportunidades para a Indústria do Turismo sob o Novo Normal” e “Apostar na Cooperação Global e no Empreendedorismo para Estimular a Vitalidade do Mercado”. Na Série de Entrevistas sobre Liderança da Indústria Asiática, os convidados partilharam os seus pontos de vista em entrevistas sob o tema da “Sustentabilidade, Preservação do Património e Reconstrução do Turismo sob o Novo Normal” e “Estratégias de Crescimento e Experiência do Cliente para Atender à Nova Demanda do Consumidor”, e durante uma Mesa Redonda sobre Liderança na Ásia do China Daily. Outras sessões incluíram a “Sessão Especial: Solidariedade para Remodelar a Economia do Turismo”, “Série de Entrevistas Especiais sobre Liderança da Grande Baía”, entre outras. A OMT e o Centro de Pesquisa de Economia de Turismo Global divulgaram ainda, através de vídeo-conferência, o sétimo relatório de investigação conjunta, “Relatório sobre as Tendências do Turismo na Ásia – Edição de 2020”. Também foi difundido o vídeo “Histórias da China: Esta é Hubei” para mostrar a riqueza cultural, paisagens naturais e o desenvolvimento da província.

Assinatura de acordos para reforço da cooperação

Aproveitando a realização da nona edição do evento, durante o GTEF, o Centro de Pesquisa de Economia de Turismo Global assinou acordos de cooperação com a Aliança Mundial de Turismo e a Aliança Internacional de Turismo de Montanha para consolidar firmemente a cooperação entre o GTEF com organizações internacionais.

Província parceira promove atracção turística do destino

Através duma sessão especial e duma intervenção do Director da Academia de Estudos de Dunhuang, Zhao Shengliang, a província parceria desta edição do fórum apresentou os recursos turísticos, itinerários, e apelo do turismo multicultural da província de Gansu.

Realização de bolsas de contacto online

Para os dias 10 e 11 de Dezembro está agendada a Sessão de Bolsas de Contacto, que em cooperação com a Tencent Cloud lançará pela primeira vez uma plataforma online de bolsas de contacto, permitindo uma maior internacionalização das empresas de Macau através da internet.

A nona edição do GTEF teve como foco a discussão da inovação no turismo e a sua capacidade de transformação perante as mudanças nas tendências mundiais emergentes. O evento também se centrou nas alterações no turismo no novo normal devido à pandemia mundial, e em como criar novos produtos e serviços que não estejam sujeitos ao ambiente macro ou às restrições operacionais, a fim de reforçar a vitalidade e a recuperação da economia de turismo.

