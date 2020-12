A 12ª Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, realizada pelo Secretariado Permanente do Fórum de Macau já se concluiu com êxitos. A presente edição da Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa, por epidemia do Covid-19 no mundo, foi organizada pela primeira vez de forma online e offline, através da página electrónica exclusiva, TDM e meios de comunicações sociais, entre outros, num total de 35,000 pessoas visitou as actividades, por sua vez, as exposições offline atraíram mais de 1000 pessoas a apreciar as obras no Complexo.

Com vista a aprofundar o conhecimento dos alunos sobre o Fórum de Macau, as culturas e conteúdo artístico dos Países de Língua Portuguesa, tão como na edição passada da Semana Cultural, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau continuou a organizar “Visita Cultural Sino-Lusófona”, convidaram-se as escolas de Macau para participar nas actividades, incluindo o Instituto Politécnico de Macau, a Escola Luso-Chinesa Técnico-Profissional, a Escola Portuguesa de Macau, a Escola Secundária Pui Ching, Colégio de Santa Rosa de Lima – Secção Chinesa, Escola Nossa Senhora de Fátima e Escola Xin Hua. Mais de 200 professores e alunos visitaram a Exposição dos resultados do Fórum de Macau e Exposição das Obras dos Artistas, para ter mais conhecimento sobre o progresso do desenvolvimento do Fórum de Macau e os seus resultados, e também tiveram interacção e intercâmbio com os delegados e artistas dos Países de Língua Portuguesa. Através das exposições, apresentou-se o resultado do intercâmbio e cooperação cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa junto dos alunos, promovendo os alunos para ter mais conhecimento sobre a plataforma da China e dos Países de Língua Portuguesa. Os alunos que visitaram a exposição afirmaram que tiveram resultados frutíferos e beneficiaram muito.

Ao mesmo tempo, na Visita Cultural Sino-Lusófona, o Instituto Politécnico de Macau disponibilizou quase 40 alunos do Curso de Tradução de Língua Chinesa e Portuguesa para desempenhar a função de guia de visita e fazer tradução in loco. Este estágio teve uma duração de duas semanas. Os alunos indicaram que este estágio foi uma actividade de aprendizagem extracurricular inesquecível, e obtiveram conhecimento mais profundo sobre a plataforma da China e dos Países de Língua Portuguesa. Eles afirmaram que o papel de Macau como plataforma tem um futuro vasto, e têm mais confiança e esperança no estudo da língua portuguesa. Os alunos desejam no futuro aproveitar o seu conhecimento profissional para ajudar a construção da plataforma da China e dos Países de Língua Portuguesa em Macau.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/concluiu-se-com-sucesso-a-semana-cultural-da-china-e-dos-paises-de-lingua-portuguesapromover-o-conhecimento-sobre-a-plataforma-para-a-china-e-os-plp-junto-dos-jovens-desenvolver-as-vantagens/