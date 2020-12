O volume das exportações brasileiras de carne bovina subiu 10 por cento em termos anuais em Novembro, noticiou a Xinhua, citando dados da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo). De acordo com a agência noticiosa chinesa, as vendas ao exterior beneficiaram da forte procura chinesa.

As exportações do Brasil de carne bovina atingiram em Novembro US$844,9 milhões em valor e 197,9 mil toneladas em volume, um novo máximo mensal para 2020, referiu a Abrafrigo num comunicado na segunda-feira. Em Novembro do ano passado, as vendas de carne bovina ao exterior por parte do Brasil tinham-se ficado em US$841,9 milhões em valor e 180,2 mil toneladas em volume.

Nos primeiros 11 meses deste ano, a quota de mercado da China no que toca às exportações do Brasil de carne bovina fixou-se em 57,9 por cento. No período homólogo do ano passado, o valor registado foi de 43,2 por cento.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

