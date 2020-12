A cerimónia de inauguração da Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 2020 teve lugar hoje (dia 11), pelas 10 horas da manhã, no Pavilhão A do Venetian Macao. Nesta cerimónia, marcaram presença o Secretário para a Economia e Finanças da Região Administrativa Especial de Macau, Dr. Lei Wai Nong, o Embaixador da Indonésia na China, Dr. Djauhari Oratmangun e o Director dos Serviços do Comércio da Província de Guangdong, Zhang Jinsong, entre outros convidados.

A Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 2020 (GMBPF2020) é organizada em conjunto pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e pelos Serviços do Comércio da Província de Guangdong. Esta edição continua a integrar o comércio, intercâmbio cultural, compras e entretenimento e proporciona uma plataforma de intercâmbio e cooperação às empresas e comerciantes por três dias consecutivos. Dispõe, ainda, de um destino ideal de lazer para os residentes e visitantes. A GMBPF2020 tem uma área total de 9.000 metros quadrados e cerca de 400 stands de exposição, tendo atraído a participação de cerca de 340 empresas. Estão instaladas no local a Zona de Exposição de Produtos Específicos de Macau, a Zona de Exposição de Produtos de Marca da Província de Guangdong, a Zona de Exposição “Uma Faixa, Uma Rota”, a Zona de Exposição dos Jovens Empreendedores e a Zona de Exposição das Empresas Estatais de Guangdong.

A adição de elementos de transmissão ao vivo e visitas guiadas contribui para a promoção de expositores

Na presente edição, foi criada, em especial, a Zona de Exposição de Gastronomia Guangdong-Macau, o que permite ao público desfrutar de diferentes gastronomias, nomeadamente a portuguesa, a tailandesa, a indonésia, a cantonesa, entre outras. Em adição, a organização incorporou elementos de transmissão ao vivo, tendo convidado celebridades da internet para, através de transmissões ao vivo, apresentar diferentes espaços da Feira e recomendar os programas e produtos imperdíveis de compras, de gastronomia, de entretenimento e de visita aos participantes, a fim de apoiar as empresas na sua expansão de produtos ao exterior. Na manhã do primeiro dia da Feira, teve lugar o Fórum de Cooperação em Inovação Científica e Tecnológica e Desenvolvimento Coordenado das Indústrias da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, dando apoio às empresas no seu aproveitamento de oportunidades e na sua integração no desenvolvimento da Grande Baía. Ainda no mesmo período, foi organizada a visita guiada in loco da Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau 2020 para os representantes da indústria de restauração da Província de Guangdong e os dos estabelecimentos ou associações da mesma indústria de Macau, de modo a dar conhecimento aos mesmos sobre os expositores e seus produtos no recinto da exposição, assim como aumentar a possibilidade de cooperação entre as partes através de intercâmbio e negociações. Além disso, no recinto deste ano, conta com diversos pontos de check-in que capta o foco do público, nomeadamente um muro enorme de frutas e um tabuleiro de “Monopólio de Guangdong e Macau” com 72 metros quadrados de área. Por outro lado, o “Grande Palco de Guangdong e Macau” proporciona uma série de espectáculos de canção e de dança, sorteios, jogos interactivos e sessões de promoção de produtos, entre outras actividades.

Com o objectivo de incentivar o público a adoptar a deslocação verde, utilizando os meios de transporte público, a organização preparou autocarros directos com viagens gratuitas até ao recinto da Feira. Também foram reservadas, no Pavilhão D, zonas de estacionamento gratuito com um número limitado. Para mais informações sobre a Feira, visite a página electrónica oficial: www.guangdongmacaofair.com, ou entre em contacto pelas seguintes vias: telefone (853) 8798 9636; fax (853) 2872 6777; ou subscreva à conta oficial da organização no Wechat: MICE_IPIM, IG: gmbpfair ou Facebook: gdmofair.

(Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau)

