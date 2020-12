Moçambique tem planos para um investimento de larga escala visando elevar o valor da cadeia nacional de produção de amêndoa, noticiou a Xinhua. O objectivo é aumentar o número de pés de amendoeira no país dos actuais 3,5 milhões para 10 milhões, segundo a agência noticiosa estatal chinesa.

O Instituto de Amêndoas de Moçambique e o Parque Nacional de Gorongosa assinaram , na última quinta-feira (dia 10), um memorando de entendimento que visa a plantação de 250.000 pés de amendoeira na zona-tampão do parque.O Parque Nacional de Gorongosa é o maior do género no país.

A primeira colheita de amêndoas está prevista para ter lugar já em 2023.

De acordo com a Xinhua, a parceria público-privada visa também ajudar à restauração da fauna e da flora na região.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/pt/mocambique-quer-aumentar-producao-de-amendoa/